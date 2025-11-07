Futbolda bahis soruşturması kapsamında 17 hakem, 1 Süper Lig kulübü başkanı, 1 futbol takımının eski sahibi ve eski dernek başkanı "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Son olarak Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa’nın eski başkanı Fatih Saraç ve aralarında 16 hakemin de bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Türk futbolunu sarsan bahis skandalındailginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında birçok hakem hakkında gözaltı kararı verilirken gözaltına alınan hakemler arasında olduğu belirtilen Miraç Yıldırım'ın eski videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

KORNER DİREĞİ İLE SALDIRMIŞLAR

Gözaltına alınan hakemler arasında olduğu öğrenilen Miraç Yıldırım'ın 3 yıl önce verdiği kararlar nedeniyle sahada darbedildiği ortaya çıktı.

Miraç Yıldırım'ın 2022 yılında yönettiği Sürmenespor–1967 Değirmenderespor maçının görüntüleri sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi.

Söz konusu mücadelenin bitiş düdüğü ile 1967 Değirmenderespor yöneticilerinin Miraç Yıldırım'ı korner direğiyle darbettiği kameralara yansıyor. Olay yaşandığında sosyal medyada büyük tepki çekerken o görüntüler Miraç Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.