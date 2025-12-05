Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyon ikinci dalga ile yeniden döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28 Nisan 2024'ye oynanan futbol müsabakasına ilişkin de iddialara yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahı gözaltına alındı.

ŞUT BİLE ÇEKMEMİŞLER

Bahis soruşturması kapsamında Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçı da incelendi. 90 dakikada iki takımın tek bir şut dahi çekmediği ortaya çıktı.

İki kulübün 3 yöneticisi ve iki antrenör hakkında da gözaltı kararı verildi

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Maç TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunun 37. haftasında oynanırken; mücadelenin golsüz sona ermesi sonrası ise Nazilli kümede kalmış ve Zonguldak Kömürspor bir alt lige düşmüştü.