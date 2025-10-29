Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim Pazartesi günü yaptığı toplantıda aktif üst klasman ve klasman hakemlerinin bahis sitelerine üye olduğunu ve aktif bahis oynadığını açıkladı.

Yapılan açıklamalar, Türk futbolunda deprem etkisi yaratırken konuya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da müdahil oldu. TFF, daha sonra bahis skandalında adı geçen ve bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi tek tek açıkladı. Türkiye gündemine bomba gibi düşen listenin ardından bahis oynanan maçlar da ortaya çıkmaya başladı.

GÖREVDEN ALINMADI, DÜDÜK ÇALDI

Ancak toplantının yapıldığı 27 Ekim tarihi tartışmaların fitilini ateşledi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına toplantı davetiyesini 24 Ekim Cuma günü yolladı. 23 Ekim Perşembe günü Süper Lig'deki hakem atamaları yapılırken bahis oynadığı tespit edilen Zorbay Küçük'ün Trabzonspor-Eyüpspor maçının orta hakemi olarak atanması dikkat çekti.

Toplantı kararı alınan tarihte, ismi bahis skandalına karışan Zorbay Küçük'ün görevinin askıya alınmaması ve Süper Lig'de maç yönetmesi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalına karışan hakem listesini bilip bilmediği yönündeki tartışmalar devam ederken, 'bildiği senaryo'da Zorbay Küçük'ün görev almasının etik dışı olduğunu savunulurken 'bilmediği senaryo'da ise toplantı tarihinin skandala karışan isimlere zaman kazandırabileceği yönünde tepkiler yükseldi.

24 Ekim Cuma günü iletilen toplantı daveti: