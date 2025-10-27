Türk futbolu güne ‘Bahis Skandalı’ ile başladı… TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor.” açıklaması gündemin bir numaralı maddesi haline geldi… Kulüpler peş peşe açıklama yaparak olayın aydınlatılmasını ve isimlerin paylaşılmasını istedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı bazı hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamalarının ardından, yeni iddialar da ortaya atıldı. Gazeteci Murat Ağırel yaptığı paylaşımda sadece hakemlerin değil, futbolcular ve kalecilerin de bahis oynadığını iddia etti.

Murat Ağırel’in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nisan ayında savcılığa başvurarak konuyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 11 hakem bireysel başvuruda bulundu. Geçtiğimiz hafta ise bu dosyalar birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

Şu anda İstanbul Başsavcılığındaki dosyada, TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor. Savcılık, tüm taraflar açısından dosyayı derinlemesine inceliyor.

TFF Başkanı’nın yaptığı açıklama “371 hakemin bahis hesabı var, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi.” doğrudur. Ve bu sadece başlangıç. Bahis oynayan aktif kaleciler,futbolcular var. Kirli Çark kitabımda da yazdığım gibi… Bu soruşturma büyüyerek devam edecek."