Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ‘tedbirli’ olarak PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilenler arasında Süper Lig’deki 14 kulüpten 27 futbolcu da yer alıyor.

‘ASIL BOMBA NE ZAMAN PATLAYACAK?’

TV100’de yer alan habere göre, Interpol de devrede. Türkiye’deki bahisleri konuşuyoruz. Asıl bomba ne zaman çıkacak biliyor musunuz? Türkiye’de futbolcu, menajer ve yönetici neyse yurt dışında bahis oynuyor. Yani İngiltere’de oynuyor, Almanya’da oynuyor. O liglere oynamıyor asıl sıkıntı orada. Bizim Türkiye’deki yöneticiler, futbolcular, Türkiye ligiyle ilgili yurt dışında oynuyorlar.

Mesela Fenerbahçe- Beşiktaş maçını Türkiye’deki bahis sitesinde oynamıyor. İngiltere ya da Bulgaristan’daki bahis sitesinde oynuyor. Kim oynuyor? Bu Türkiye’deki futbolla ilgilenen kesim.

İnterpol bunları tespit etmiş, bununla ilgili de önümüzdeki günlerde İnterpol’ün tespit ettiği isimleri de duyacağız.”