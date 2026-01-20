Futbolcularla başlayıp hakemler, gözlemciler, temsilciler, menajerler ve teknik direktörlerle genişleyen soruşturmada TFF, bahis oynadığı tespit edilen isimleri tek tek açıklamayı sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis dosyasında yeni bir dalga başlattı. TFF, Süper Lig’de görev almamış 297 antrenörü bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir” denildi. LİSTEDE MONTELLA'NIN YARDIMCISI DA VAR PFDK’ya sevk edilenler arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yardımcılığını yapan Serkan Damla’nın da disiplin kuruluna gönderildiği açıklandı. TEDBiRLi SEVK EDiLDiLER Tedbirli olarak sevk edilen isimler arasında futbolculuk döneminde Süper Lig’de oynamış Ceyhun Eriş (F.Bahçe, Galatasaray, Trabzon), Burhan Eşer (Beşiktaş), Tayfun Cora (Trabzon, Kayseri), Cem Karaca (Fenerbahçe, Konya), Serdar Kulbilge (Fenerbahçe, Bursaspor), Mustafa Kocabey (Galatasaray, Yozgat) yer alıyor.

