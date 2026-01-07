Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında yeni bir karar alındı. Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli olup faal oldukları dönemde bahis oynadığı tespit edilen futbol menajerleri hakkında disiplin süreci başlatıldı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu menajerler Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Adı geçen 104 menajer arasında futbol camiasının yakından tanıdığı isimler de yer aldı. Daha önce Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün ve Galatasaray Kongre Üyesi Necdet Ergezen de yer aldı.

Ünlü futbolcular Yunus Akgün, Rıdvan Yılmaz ve Erce Kardeşler'in menajerliğini yapan Necdet Ergezen de Cenk Ergün gibi tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Listenin tamamı için tıklayın;