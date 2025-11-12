Türk Futbolu’nda başlatılan ‘Temiz eller’ operasyonunun kapsamı her geçen gün genişliyor. İlk dalgada hakemler hedef alındı. Aktif şekilde bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemden 149’una 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezaları geldi. Ardından Süper Lig’den 27, 1. Lig’den 77, 2. Lig’den 282, 3. Lig’den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere toplam bin 24 futbolcu, bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya tedbirli olarak sevk edildi.

HESAPLAR DİDİK DİDİK EDİLECEK

Futbol kamuoyu peş peşe gelen operasyonların şokunu yaşarken asıl bombanın 3. operasyonda patlayacağı iddia edildi. Bunun nedeni başkan ve yöneticilerin mercek altına alınmış olması. Teknik direktör ve menajerlerle birlikte hesapları didik didik edilen başkan ile yöneticilerin bahis oynamasının dışında bir de “Müsabaka sonucunu etkilediği” belirlenirse kulüpler de yanıyor. Çünkü Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesine göre ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası veriliyor.

Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

ÖZKAYA CEZA ALIRSA EYÜPSPOR GİDİCİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden en dikkat çekici olanı Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya... Başkan Özkaya ‘Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğuna’ yönelik iddialar nedeniyle tutuklandı. Eğer Özkaya yargılama sonucunda ceza alırsa Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi kapsamında Eyüpspor da küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

MADDE 56 NE DİYOR?

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.