İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada şüpheli isimler arasında Galatasaray eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da bulunuyor.

3.dalga olarak bilinen operasyona ilişkin Habertürk'e konuşan Türkiye gazetesi yazarı ve gazeteci Tahir Kum, "İşte budur bir şike teşebbüsü, şike eylemi aslında. O futbolcu o maçta forma giysin ya da giymesin, eğer kendi takımının maçına rakip takım kazanır diye bir bahis yapıyorsa işte o zaman 6222 sayılı kanunun 11.maddesinde bu sınıfa sokabiliriz diye düşünüyorum. Bu ayrıntı önemli. Daha önce böyle bir ayrıntı yoktu" ifadelerini kullandı.

Kum sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASIL BOMBAYI, TSUNAMİYİ BAŞKANLAR AÇIKLANDIĞINDA GÖRECEĞİZ"

"13 Kasım 2025 tarihinde Disiplin Kurulu'nun haklarında ceza verdiği 101 futbolcuyla ilgili savcılık 2. soruşturmasını yapmıştı.

Bugün de 18 Kasım 2g025 tarihli Disiplin Kurulu'nun haklarında ceza verdiği kişilerle ilgili bir inceleme yaptı. Özellikle 2. Lig futbolcuları aralarında daha önce Süper Lig'de oynamış futbolcular var.

Bu operasyonlar devam edecek, bunlarla kalmayacak. Çünkü biliyorsunuz TFF 30 gözlemciyle ilgili disipin işlemi yaptı. Bugün yarın temsilcilerin isimleri açıklanacak. Asıl bombayı, tsunamiyi teknik adamlar, yöneticiler ve başkanlar açıklandığında göreceğiz.

Teknik adam isimleri çıkarsa şaşırmayın."