Bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda Süper Lig’de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”
İşte o isimler:
Mustafa Sarp
Fevzi Layıç
Ali Gürsel
Mehmet Bülent Albayrak
Mehmet Öncan
İbrahim Kemal Menderes
Murat Erbasan
Olcan Adın
Umut Eskiköy
Tanser Aydın
Halil Cihan Ünal
Ümit Davala
Ertuğrul Arslan
Ufuk Özbey
Ercan Ağaçe
Ahmet Dursun
Onur Günal
Kenan Oktay
Sinan Közen
Yasin Güleryüz
Barış Kanbak
Emir Şiranlı
Erkan Akkoç
İbrahim Keserel
Cüneyt Yis
Yiğit İncedemir
Fahri Tatan
Halit Eroğlu
Ersin Akılveren
Coşkun Birdal
Volkan Arslan
Serdar Topraktepe
Tufan Deniz Daş
Kerem Satılmış
Can Arat
Ömer Ayçiçek
Baykal Aydınlı
Onat Çetin
Mustafa Ramazan
Aykın Demir
Ozan Köprülü
İlker Kireker
Onur Can Korkmaz