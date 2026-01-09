Bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda Süper Lig’de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.” İşte o isimler: Mustafa Sarp Fevzi Layıç Ali Gürsel Mehmet Bülent Albayrak Mehmet Öncan İbrahim Kemal Menderes Murat Erbasan Olcan Adın Umut Eskiköy Tanser Aydın Halil Cihan Ünal Ümit Davala Ertuğrul Arslan Ufuk Özbey Ercan Ağaçe Ahmet Dursun Onur Günal Kenan Oktay Sinan Közen Yasin Güleryüz Barış Kanbak Emir Şiranlı Erkan Akkoç İbrahim Keserel Cüneyt Yis Yiğit İncedemir Fahri Tatan Halit Eroğlu Ersin Akılveren Coşkun Birdal Volkan Arslan Serdar Topraktepe Tufan Deniz Daş Kerem Satılmış Can Arat Ömer Ayçiçek Baykal Aydınlı Onat Çetin Mustafa Ramazan Aykın Demir Ozan Köprülü İlker Kireker Onur Can Korkmaz

