Bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda Süper Lig’de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.”

İşte o isimler:

Mustafa Sarp

Fevzi Layıç

Ali Gürsel

Mehmet Bülent Albayrak

Mehmet Öncan

İbrahim Kemal Menderes

Murat Erbasan

Olcan Adın

Umut Eskiköy

Tanser Aydın

Halil Cihan Ünal

Ümit Davala

Ertuğrul Arslan

Ufuk Özbey

Ercan Ağaçe

Ahmet Dursun

Onur Günal

Kenan Oktay

Sinan Közen

Yasin Güleryüz

Barış Kanbak

Emir Şiranlı

Erkan Akkoç

İbrahim Keserel

Cüneyt Yis

Yiğit İncedemir

Fahri Tatan

Halit Eroğlu

Ersin Akılveren

Coşkun Birdal

Volkan Arslan

Serdar Topraktepe

Tufan Deniz Daş

Kerem Satılmış

Can Arat

Ömer Ayçiçek

Baykal Aydınlı

Onat Çetin

Mustafa Ramazan

Aykın Demir

Ozan Köprülü

İlker Kireker

Onur Can Korkmaz

 