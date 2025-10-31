PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle Hukuk Kurulu tarafından sevki yapılan hakemlerin cezalarını açıkladı.

Kamuoyunda ismi en çok bilinen Zorbay Küçük'ün incelemenin devam ettiği bildirildi. 149 hakeme 8-10-12 ay hak mahrumiyeti cezaları verildi. Üst klasman hakemlerinden Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay'ın da Zorbay Küçük gibi incelemenin devamına kararları verildi.

• Zorbay Küçük - incelemenin devamı.

• Melih Kurt - incelemenin devamı.

• Egemen Artun - 10 ay hak mahrumiyeti.

• Mehmet Ali Özer - 8 ay hak mahrumiyeti.

• Muhammed Selim Özbek - 8 ay hak mahrumiyeti.

• Yunus Dursun - 10 ay hak mahrumiyeti.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2025 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YALÇINKAYA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ'nün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,

77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

79- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

80- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT GÖLGEÇEN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

83- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

84- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

85- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

86- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,

87- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

88- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

89- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

90- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

91- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

92- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

93- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

95- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU'nun bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

100- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

101- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

102- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

103- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

104- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

105- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

106- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

107- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

108- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

109- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

112- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

113- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

114- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

116- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

117- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

120- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

132- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

139- Klasman Yardımcı Hakemi TURHAN BEYKE'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Başbuğ PINARBAŞI"