Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen eski hakem Ali Palabıyık, PFDK’ya sevk edildi.

FİFA kokartı da takan Süper Lig’in eski hakemlerinden Palabıyık, son olarak 2022-2023 sezonunda maç yönetmişti. ABD’de olan Palabıyık’ın yeni işi de ortaya çıktı. Palabıyık, Maryland’deki 110 milyon dolarlık Amerika Diyanet Merkezi’nde (DCA) görev yapıyor.

AKTİF ROL OYNUYOR

Palabıyık, “DCA Active Sports Complex” adı altında ücretli üyelikle hizmet veren Türk hamamı, kapalı yüzme havuzu, sauna ve fitness salonu bulunan spor merkezinde aktif rol oynuyor. Ali Palabıyık’ın yöneticiliğini yaptığı basketbol, voleybol, futbol okullarının yer aldığı spor kompleksi, Amerikalıların da ilgi odağı. Sadece Müslümanlar değil bölgede yaşayan başka dinlerden Amerikalılar da bu spor faaliyetlerinden yararlanıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Palabıyık, bahis iddialarını yalanladı:

‘HAYATIMDA HİÇ OYNAMADIM’

“Yaklaşık 4 aydır Amerika’daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarda öğrendim. İlk fırsatta Türkiye’ye döneceğim. Çamur at izi kalsın. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim.”

Ali Palabıyık, PFDK’ya sevk edilme gerekçesi olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu işaret etti: “Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkinci kez gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor.”

17 dönümlük devasa kompleks

ABD’nin Maryland eyaletinde 17 dönümlük araziye kurulan devasa kompleksi, 2016 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. 110 milyon dolarlık Amerika Diyanet Merkezi (DCA), dini faaliyetlerin dışında birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Merkez, süpermarket, hediyelik eşya dükkanı, restoran, spor tesisleriyle hizmet veriyor. Merkez düğün, nişan ve özel organizasyonlar için de salonlarını kiralıyor.

16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisiyle inşa edilen beş ana binadan oluşan Amerika Diyanet Merkezi’nde beş yıldızlı otelleri aratmayacak tesisler yer alıyor.

Masraftan kaçınmadan yapılan spor tesisleri sadece Müslümanlara hizmet vermiyor. Civardaki ABD’liler de ücret ödeyerek tesislerden yararlanıyor.

CAMİ 3 BİN KİŞİLİK

Merkezde, yer altı otoparkı, jeotermal kuyu alanı, cami, kültür merkezi, misafirhane, restoran ve dükkanların bulunduğu bir cemaat salonu bulunuyor. Ayrıca hamam, kapalı havuz ve spor merkezinin bulunduğu dinlenme binası da var.

Camide nikah da kıyılıyor

Türk mutfağından örnekler sunan bir restoranı da içeren merkezdeki 879 metrekarelik camide aynı anda 3 bin kişi ibadet edebiliyor. Caminin altında da 300 metrekare genişliğinde İslam Eserleri Müzesi yer alıyor.