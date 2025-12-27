Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, sessizliğini bozdu.

Son 5 yılda futbolda bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, iddialara sert tepki gösterdi. 4 aydır ABD'de yaşadığını belirten Palabıyık Now Spor'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayatının hiçbir döneminde bahis oynamadığını ve hiçbir bahis sitesine üye olmadığını belirten Ali Palabıyık "Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarla öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullandı.

GÜNDOĞDU'YU HEDEF ALDI

2023'te hakemliği bırakan Ali Palabıyık, PFDK'ye sevk edilme sürecinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu işaret etti ve "Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkinci kez gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor. 2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar, çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir tanıdığıma maçla ilgili bilgi vermedim" diye konuştu.