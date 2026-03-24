İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025’te tutuklanan Alassane Ndao, mahkeme karşısına çıktı. Hakkında "bahis ve şike" suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan futbolcu, bugün görülen ilk duruşmada serbest bırakıldı.

İddianamede, Ndao'nun 20 Ekim 2024'te Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan ve 2-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya bahis oynadığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede suçlamaları reddeden Ndao, kendi adına bir bahis hesabı açıldığını ancak söz konusu bahis işlemlerinin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Mahkeme, Ndao'nun tahliyesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşmasını 10 Haziran 2026 tarihine erteledi.

PFDK HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VERMİŞTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ndao'ya 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Konyaspor ise "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetmişti.

EŞİ PAYLAŞTI

Ndao’nun tahliye edildiği bilgisi ilk olarak eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.