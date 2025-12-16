Dün akşam bir alışveriş merkezindeki gösterim sırasında sinema salonuna giren Yüksel Aksu ve Ozan Akbaba'yı karşılarında gören sinemaseverler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Film devam ederken gerçekleşen bu sürpriz ziyaret, izleyiciler için unutulmaz bir ana dönüştü.

Akbaba çarşamba günleri bilet fiyatlarının 120 TL'ye sabitlenmesiyle ilgili olarak "Bu uygulamalar benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü herkes her zaman aynı şekilde aynı konfora sahip olamayabiliyor ekonomik anlamda. O yüzden bu tür günlerin de tabii hem tadını çıkarmak hem de bu tür günlerden yararlanmak bence iyi bir fikir. O yüzden herkesi sinemalara bekliyoruz" dedi.

Yönetmen Yüksel Aksu'nun anne ve babasının gerçek aşk hikayesinden ilham alarak kaleme aldığı 'Bak Postacı Geliyor', seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

"BABAM, FİLMİ İZLEDİĞİNDEN ANNEME YENİDEN AŞIK OLDU"

Filmde, babası 'Osman'ın annesine duyduğu saf ve içten aşkı anlatan Aksu, "Babam filmi izlediğinde anneme yeniden aşık oldu" diye konuştu.