Taksi, kamyonet, panelvan ve minibüs gibi ticari araçlara yönelik yeni güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alkol kilidi zorunluluğu getiren bu düzenleme, aynı zamanda satış sonrası montajı kolaylaştırmak için araçlarda standart bir arayüz oluşturulmasını öngörüyor.

ALKOL KİLİDİ İLE GÜVENLİ ULAŞIM HEDEFLENİYOR

Yeni sistem, sürücünün nefes testiyle alkol seviyesini ölçerek belirlenen sınırın aşılması halinde aracın çalışmasını engelleyecek. Bu sayede alkollü sürücülerin trafiğe çıkmasının önüne geçilerek kazaların azaltılması amaçlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlemeye ilişkin açıklamasında, "Ulaşım güvenliğini artırmak için uluslararası standartlara uygun adımlar atmaya devam ediyoruz." dedi. Bakan Kacır, düzenlemenin Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlandığını ve hem otomotiv sektörünün rekabet gücünü koruyacağını hem de vatandaşların güvenliğini en üst seviyeye çıkaracağını vurguladı.

ARAÇLARA YENİ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ GELİYOR

Düzenleme kapsamında ticari araçlara eklenen diğer güvenlik sistemleri şöyle: