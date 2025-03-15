Taksi, kamyonet, panelvan ve minibüs gibi ticari araçlara yönelik yeni güvenlik düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alkol kilidi zorunluluğu getiren bu düzenleme, aynı zamanda satış sonrası montajı kolaylaştırmak için araçlarda standart bir arayüz oluşturulmasını öngörüyor.
ALKOL KİLİDİ İLE GÜVENLİ ULAŞIM HEDEFLENİYOR
Yeni sistem, sürücünün nefes testiyle alkol seviyesini ölçerek belirlenen sınırın aşılması halinde aracın çalışmasını engelleyecek. Bu sayede alkollü sürücülerin trafiğe çıkmasının önüne geçilerek kazaların azaltılması amaçlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlemeye ilişkin açıklamasında, "Ulaşım güvenliğini artırmak için uluslararası standartlara uygun adımlar atmaya devam ediyoruz." dedi. Bakan Kacır, düzenlemenin Avrupa Birliği ile uyumlu olarak hazırlandığını ve hem otomotiv sektörünün rekabet gücünü koruyacağını hem de vatandaşların güvenliğini en üst seviyeye çıkaracağını vurguladı.
ARAÇLARA YENİ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ GELİYOR
Düzenleme kapsamında ticari araçlara eklenen diğer güvenlik sistemleri şöyle:
- Akıllı hız destek sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.
- Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.
- Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.
- Olay veri kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçlarında zorunludur. Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında ise 7 Ocak 2029 zorunlu olacak.
- Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir ara yüz oluşturulmasını içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında bu ara yüzün oluşturulması zorunludur.