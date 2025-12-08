İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin ülkelerine dönüş görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Suriye iç savaşı başladığında, tarihsel mirasımıza ve medeniyet değerlerimize uygun olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Suriyeli kardeşimize, insan hakları ve hukuka uygun olarak kucak açtık. En zor zamanlarında onlara umut ışığı olduk.

Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Ve 8 Aralık’tan sonra Suriye’de meydana gelen bu tarihi gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Şimdi artık Suriye’den ayrılık, acı ve gözyaşı değil; vatanına- toprağına- akrabalarına yeniden kavuşan Suriyeli kardeşlerimizin haberleri geliyor. Dünyanın farklı ülkelerine sığınmak zorunda bırakılan Suriyeliler, vatanlarını yeniden inşa etmek, ülkelerini çocukları ve torunları için daha güçlü hale getirmek için anavatanlarına koşuyor.

8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir olarak 578 bin Suriyeli, ülkemizden Suriye’ye geri döndü. 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kardeşimiz Suriye’ye gönüllü geri dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Gönüllü geri dönüş işlemlerinin; Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, ilgili kurumlarla birlikte, yüksek hassasiyet ve titizlikle sürdüğünü belirten Yerlikaya, "Türkiye’de bulundukları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumumuzla güçlü bağlar kuran Suriyeli kardeşlerimizin, ülkelerine döndükten sonra da Türkiye ile Suriye halkı arasında birer gönül elçisi olarak bu dostluk köprüsünü yaşatmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu sürecin, yalnızca bir geri dönüş hareketi olmadığını; aynı zamanda komşuluk hukukunun yeniden inşası anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum. Dün olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.