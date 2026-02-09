"AKP'nin sunduğu trafik cezalarını artıran kanun teklifinin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi."

Bu yorum DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin’e ait. Hatta Şahin, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendi siyasi tarihini anlatırken söylediği "6 sefer gitti, 7 kez geldi” ifadesini de bu teklif için kullandı. Sayılar tam tutmasa da durum farklı değil.

Gazete Pencere'nin ahberine göre; geçtiğimiz mayıs ayında sunulan teklif üçüncü kez TBMM Genel Kurulu’nda. Ancak aradan neredeyse 9 ay geçmesine karşın yasalaşamadı. Muhalefet trafik cezalarını artıran teklifin hazineye para toplama amacı taşıdığını savunuyor, “Trafik güvenliği bahane, tahsilat şahane” diyor.

İktidar mensupları da cezalara daha yeni güncelleme gelmişken bir kez daha artış yapılmak istenmesine “sessiz direniş” içinde. Kanunla ilgili ilginç bir başka durum daha var.

SOYLU YÜZÜNDEN KOMİSYON DEĞİŞTİ

Teklifin İçişleri Bakanlığında hazırlandığı sır değil. Ama halef-selef bakanların küskünlüğü nedeniyle teklif eski bakan Süleyman Soylu’nun başkanlığını yaptığı İçişleri Komisyonunda değil, Adalet komisyonunda görüşüldü. Ama Meclis Genel Kurulu’nda komisyon sırasında oturan Adalet Bakan Yardımcısı değil İçişleri Bakan Yardımcısı oldu.

'ŞAHSİ KAPRİS' VURGUSU

Yeni Yol Grubundan Bülent Kaya bu manzaraya tepki göstererek, “Burada devlet yönetiyoruz. Şahsi kaprislerinizi, çıkar ilişkilerinizi, kavgalarınızı burada milletin önünde yapıp Meclisi bu hâle düşürmeye kimin hakkı var Allah aşkına?” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için neredeyse varlık-yokluk meselesi haline gelen 36 maddelik teklifin bugüne kadar 23 maddesi kabul edildi. Bakalım gelecek hafta teklif yasalaşabilecek mi?