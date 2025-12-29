Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Pazartesi günü Türkiye’nin 2026’da Suriye ile Suriye kıyıları açıklarında olası denizaltı enerji kaynaklarını değerlendirmek için bir arama anlaşması imzalamayı hedeflediğini söyledi.

Bayraktar GDH’ye verdiği söyleşide Ankara ile Şam’ın yılın başında enerji iş birliği için genel bir çerçeve anlaşması imzaladığını hatırlattı. Bu anlaşmanın genişletileceğini belirtti.

“2026’da büyük bir denizaltı anlaşması planlıyoruz. Anlaşmadan sonra sahada ne olduğunu görmek için sismik araştırma yapabiliriz” dedi.

Bayraktar'ın açıklaması, Lübnan ve Güney Kıbrıs arasında Münhasır Ekonomik Alan anlaşması yapıldıktan sonra geldi.

Ancak Suriye ve Türkiye arasında henüz bir Münhasır Ekonomik Alan anlaşması gündeme gelmedi.