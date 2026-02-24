Kamu sağlık sistemindeki sorunlara her gün yenisi eklenirken, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun “Sağlık hizmetlerine erişim Avrupa ortalamasının iki katı. Artık randevu sorunu yok” ve “Memnuniyet oranı yüzde 69,4’e çıktı” açıklamaları tepki çekti.

Randevu bulmakta zorlanan yurttaşlar, “Koltuğunuzdan kalkın, hastanelere bakın. Bakan hangi ülkede yaşıyor?” diyerek sitem etti.

Hekimler ise sistemdeki tıkanmaya dikkat çekerek, “Randevu tarihe karıştı deniyor ama o kadar ileri tarihe veriliyor ki vatandaş aldığı günü unutuyor” değerlendirmesinde bulundu.

GERÇEKLE ÖRTÜŞMÜYOR

AKP’nin yıllardır “başarı hikâyesi” olarak sunduğu sağlık sistemi, bugün randevu krizi ve artan bekleme süreleriyle gündemde.

Özellikle dermatoloji, ağız ve çene cerrahisi, romatoloji, algoloji, gastroenteroloji ve endokrinoloji gibi branşlarda randevu bulmak neredeyse imkânsız.

Birgün'de yer alan habere göre, randevu alınsa bile hastalar 2-3 dakikalık muayenelere sıkıştırılıyor, tetkik zinciri uzadıkça uzuyor.

Hastalar poşet poşet tahlil yaptırdıklarını ancak sonuç alamadıklarını söylüyor. Maddi imkânı olan özel hastanelere yönelirken, olmayanlar kamu hastanelerinde koridor koridor çözüm arıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sibel Uyan, sahadaki gerçekliğin bakanlığın açıkladığı verilerle örtüşmediğini söyledi. Bakanlığın paylaştığı “erişim arttı” ve “memnuniyet çok iyi’’, ‘‘kişi başı yıllık başvuru 12,2” verilerine dikkat çeken Uyan, bunun bir başarı göstergesi olarak sunulamayacağını söyledi. Uyan “Bir insan yılda ortalama 12 kez doktora gidiyorsa bu övünülecek bir tablo değildir. Bir insan senede 12 kez, her ay bir kez neden doktora gider? Bu durum, ilk başvuruda sorunun çözülemediğini, tetkik ve sonuç süreçlerinin parçalı ilerlediğini gösterir’’ dedi. Uyan, mevcut sistemde hastanın aynı şikâyet için defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını kaydederek “Hasta muayene oluyor, tetkik isteniyor. Kan tahlili için ayrı, MR için ayrı randevu alıyor. MR üç ay sonraya veriliyor. Sonuç için yeniden randevu gerekiyor. Bazen aynı şikâyet için dört kez hastaneye gidiliyor. Randevu tarihe karıştı, o kadar uzak zamana randevu veriliyor ki vatandaş aldığı randevuyu unutuluyor. Bunun adı erişim kolaylığı değil, sistem sorunudur’’ diye konuştu.

MAMOGRAFİ 9 AY SONRAYA

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun sosyal medya hesabında paylaşılan mamografi randevusu örneğine dikkat çeken Uyan, bazı merkezlerde randevuların 9 ay sonrasına verildiğini söyledi.

“Görüntüleme randevuları 3–6 aydan 9 aya çıktı. Bu tablo sorunun çözüldüğünü değil, ileri bir tarihe ertelendiğini gösteriyor” diyen Uyan, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) kapasite sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Merkez sayısının nüfusa göre yetersiz olduğunu ve personel eksikliği nedeniyle hizmetlerin aksadığını vurguladı.

MEMNUNİYET YÜKSEKSE NEDEN CEZA VAR?

Bakanlığın açıkladığı memnuniyet oranlarına da değinen Dr. Sibel Uyan, aile hekimlerine uygulanan “memnuniyet” kriterli teşvik sistemini “Madem memnuniyet oranları bu kadar yüksek, sağlık emekçileri neden memnuniyet üzerinden ücret kesintisi tehdidiyle karşı karşıya? Kriterler şeffaf değil" sözleriyle eleştirdi. Aile hekimlerinin gelirlerinin 17 kalemden oluştuğunu ve büyük bölümünün performansa dayalı olduğunu belirten Uyan, ‘‘Sağlık sistemi istatistiklerle düzelmez. Sayıların arkasındaki gerçeğe bakmak gerekir. Randevu sorunu bitmedi; yalnızca ileri bir tarihe ertelendi’’ dedi.

KUYRUKLARI BİLE ARAR OLDUK

Sosyal medyada ve Şikayetvar platformunda yurttaşların paylaştığı mesajlar, randevu sorununun sürdüğünü ortaya koyuyor.

Şikâyetlerden bazıları;

• İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nden randevu almaya çalışıyorum. Hangi doktora bakıyorsam randevu bulamıyorum. Kim bu randevuları bu kadar dolduruyor? Çok sık doktora giden insanlar değiliz; istediğimiz zaman hastaneden istediğimiz doktora randevu bulamıyoruz. Devlet yetkilileri buna çözüm bulmuştu ama biz hiçbir şekilde yararlanamıyoruz.

• 1-2 aydır Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde kulak-burun-boğaz hastalıkları doktoruna randevu almak için uğraşıyoruz, ancak hiçbir şekilde sıra alamıyoruz. İki tane doktor bulunmasına rağmen randevu bulamıyoruz. Bu durumu anlamakta güçlük çekiyorum. Randevu alabilsek, sıra bir ay sonraya dahi olsa razıyız; ancak randevu olmadığı zaman, hastanede neden doktor bulunduğunu sorguluyoruz.

• Randevu alabilene aşkolsun. Hastanelere bir bakın, oturduğunuz yerden değil. Koltuğunuzdan kalkın da milletin ne çektiğine bir bakın.

• Vatandaş randevu alamıyor memnuniyet uçmuş.

• Penceresiz bina ve hastaneler mikrop yuvası, cehennem azabı, çalışan daha mağdur. Hasta perişan.

• Yaklaşık bir aydır Bursa Mudanya Devlet Hastanesi’nden MHRS üzerinden göz muayenesi için randevu almaya çalışıyorum; ancak hiçbir şekilde randevu bulamıyorum. Eskiden hastanelerde en azından kuyruk olup muayene olunabildiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı’na seslenmek istiyorum. Şu an bırakın sıraya girmeyi, sisteme dahi erişip randevu alamıyoruz; o kuyrukları bile arar hâle geldik.