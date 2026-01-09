Atatürk’ün halkına bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinden bir parça daha koparıldığını SÖZCÜ yazmıştı. Arazinin 403 dönümlük bölümü, 2018’de 30 yıllığına Türk-İş Konfederasyonu ile eski Sağlık Bakanı, AKP’li Fahrettin Koca’nın sahibi olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilmişti. Alanda yapımı süren hastane binası ve üniversite kampüsü ise hızla yükseliyor. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da önceki gün kampüs inşaatında incelemelerde bulundu.

Sadece 38 milyon lira bedelle alınan arazinin 22 milyon lirası, Türk-İş Genel Merkezi’nin Kızılay Bayındır Sokak’taki binasına karşılık sayıldı. Çevre Bakanlığı, arazi için imar planı değişikliği yaptı. Açılan dava sonucunda plan iptal edildi ancak bu kez bölge “Özel Sosyal Tesis Alanı” ilan edildi. Böylece kampüs inşaatı devam etti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Önce kamu yararına dernek statüsü alınıyor, ardından araziye çökülüyor. TEBA Vakfı üzerinden, AKP’li eski Sağlık Bakanı ve Medipol Hastaneleri’nin sahibi tarafından burası pazarlık usulüyle alındı” dedi.

ALAN ASKERİ BÖLGE

Akdoğan, alanın askeri güvenlik bölgesi olduğuna dikkat çekerek, “Normal şartlarda burada yürümemiz bile mümkün değilken, inşaat yapılıyor. Ankara’nın her karışı talan ediliyor, araziler AKP’li isimlere peşkeş çekiliyor. Biz mücadele edeceğiz” dedi.

HERKES BİR PARÇA ALDI

- Gazi Orduevi

- Devlet Mezarlığı

- AŞTİ

- Cumhurbaşkanlığı Sarayı

- Cumhurbaşkanlığı Kongre merkezi

- Millet Camii, Millet Kütüphanesi

- Ankapark

- ABD Büyükelçiliği

- Doğal Yaşam Parkı

- Melih Gökçek’in imara açtığı alanlar

- Konut ve ticaret alanları

- Gazi Üniversitesine devredilen alanlar

- MSB’ye devredilen araziler

- Hazineye devredilen araziler

- MKE’ye devredilen araziler

- Türk Hava Kurumuna devredilen araziler

- Bağlantı yolları için Karayollarına tahsis edilen alanlar

- Medipol Üniversitesi arazisi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

AOÇ ARAZİSİ 55 BİN DEKARDAN 33 BİNE DÜŞTÜ



Atatürk’ün 1937’de halka bağışladığı 55 bin 538 dekar AOÇ arazisi göz göre eritildi. Toplam 22 bin 428 dekarlık alan elden çıktı ve AOÇ 33 bin 110 dekara düştü. Araziler, Melih Gökçek’in 801 milyon dolar harcadığı ve hurda yığını haline gelen ANKAPARK ile ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de dahil çeşitli kurum ve kuruluşlara tahsis edildi ya da satıldı.