Ekonomik krizden dolayı vatandaş etin tadını unuttu. Bu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise yemekhanesine aldığı pahalı etlerden dolayı eleştirildi. Kriz artık kamuyu da vurmuş olacak ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu etlerden vazgeçti. 2025’in ilk altı ayı için 18 çeşit et alıp 11.3 milyon TL ödeyen Bakanlık, ikinci altı ay için de yalnızca 4 kalem et aldı ve 5 milyon 145 bin TL ödedi. Bakanlığa altı aylığına alınan dört çeşit et, 2 bin kilogram (kg) dana döş pençeta, 1000 kg dana ciğer, 2 bin kg dana but kuşbaşı ve 1500 kg de kuzu but kuşbaşı oldu. Bu etler için 29 Mayıs 2025’te ihale düzenlendi, 18 Haziran 2025’te ise 5 milyon 145 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

Bakanlık yemekhanesine 5 milyon 145 bin TL’ye mal olan etlerin özelliklerine ilişkin bilgiler de şartnamede şöyle anlatıldı: “Etlerde derin ve yüzeysel kokuşma kesinlikle bulunmayacaktır. Piştikten sonra etler kendine has tat ve kokuda olacak, yerken lifleri kaba ve zor çiğnenen nitelikte olmayacaktır. Etlerde karkas yağ dışında yağ bulunmayacaktır. Son olarak Bakanlık yemekhanesine 2025 yılının ilk yarısı için 16 Aralık 2024’te 11 milyon 300 bin TL’ye 2 bin kilogram dana döş pençeta, 3 bin kilogram kemiksiz dana but, 1500 kilogram dana ciğer, 600 kilogram dana işkembe, 500 kilogram dana kontrfile, 500 kilogram dana antrikot, 1000 kilogram dana haşlamalık, 2 bin kilogram dana kuşbaşı, 1000 kilogram dana rostoluk, 500 kilogram dana julyen, 2 bin 100 kilogram kemikli ve kemiksiz kuzu but, 1100 kilogram kemikli ve kemiksiz kuzu kol, 500 kilogram kuzu karski, 500 kilogram kuzu gerdan, 500 kilogram kuzu incik ve 500 kilogram kuzu kaburga satın alınmıştı. Bakanlık son sözleşme ile 14 çeşit eti satın almaktan vazgeçti. Yalnızca dört çeşit et satın aldı.

Bakanlığın et masrafı 35 milyon lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2024 yılında da et alımı yapmış, ocak ayında etler için 7 milyon 493 bin 750 TL ödemiş, haziran ayında da bu etler için 10 milyon 920 bin TL ödemişti. 2025 yılının ilk altı ayı için alınan etlerin maliyeti 11 milyon 300 bin TL oldu. 2025’in ikinci yarısı için alınan etlerin maliyeti ise 5 milyon 145 bin TL olarak kayıtlara geçti. Bakanlığın 2024 yılından bu yana etlere ödediği tutar 34 milyon 859 bin TL’ye ulaştı.