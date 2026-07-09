İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 245 bin olduğunu aktardı.

‘HER GÜN 1000 SURİYELİ GERİ DÖNÜYOR’

‘Türkiye'de her gün ortalama 1000 kişi Suriyelilerden ülkelerine geri dönüyor’ diyen Çiftçi, “2016 yılında başlayan Suriye'ye geri dönenler var. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir toplantıda 'gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşten' bahsetmişti. 2016 yılından 2026 yılına kadar, yani şu 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. Karıştırılan rakam şu, 8 Aralık 2024'te Suriye'de rejim değişti. Yani 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibarıyla 710 bin” ifadelerini kullandı.

‘2 BİN 763 KONTROL VE ARAMA NOKTASI KALDIRILDI’

Çiftçi ayrıca, "Terörsüz Türkiye" kapsamında 2 bin 763 kontrol ve arama noktasının kaldırıldığını belirterek, "Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar. 'Acaba bunların da devam etmesi gerekir mi, kaldırılması gerekir mi?' diye sivil bir gözle onlara tekrar bakıyoruz” dedi.