23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük bir endişeye yol açtı. On binlerce İstanbullu soluğu sokakta aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'DEPREM NEDENİYLE HASTANELERDE 32 YARALI VAR'

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depreme değinen Memişoğlu, "Şu anda hastanelerimizde depremin direkt etkisiyle herhangi bir yaralanmamız yok. Deprem esnasında veya sonrasında korku ve panikle kaçmaya veya uzaklaşmaya çalışan vatandaşlarımızın yaralanmaları oldu. Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunların 28'i İstanbul'da, diğerleri diğer şehirlerimizde. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Özellikle ortopedik dediğimiz travmaya bağlı yaralanmalar var. Ama İstanbul depremi hepimizin gerçeği maalesef. Bugün baktığınız zaman 6 Şubat çok acı bir tecrübe bizim için ama Hatay'a, Maraş'a gittiğiniz zaman, Adıyaman'a gittiğiniz zaman sadece biz değil, dünyanın herhangi bir yerinden bir ziyaretçi geldiği zaman bugün deprem bölgesinde şaşkınlık içerisinde kalıyorlar. Çünkü bütün binaları yenilenmiş neredeyse, altyapısıyla, hastaneleri ki şu anda sağlık hizmetleri deprem öncesinden daha iyi, altyapı olarak da yatak kapasitesi olarak daha da geliştireceğiz. Ama çok acı bir şey var; 52 bin canı geri getiremeyeceğiz. Onun için bizler deprem öncesinde, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu hazırlık binasal, fizikselin yanında en önemlisi düşünce hazırlığı içerisinde ve nasıl hareket edeceğimizi, ne yapmamız gerektiğinin bilinciyle hazırlıklı olmamız lazım. Eğer çürük bir binada oturuyorsak veya çürük bir bina yapıyorsak, bu bizim kabahatimiz olur. Deprem öldürmez, bina öldürür diyoruz. Onun için insanlarımızın düşünce tarzını veya hazırlığını depreme göre yapması gerekiyor" dedi.