İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılı Ramazan Bayramı tatilinde, 6 bin 574 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş; Bu kazalarda: maalesef olay yerinde, 75 canımızı yitirmiştik… 10 bin 909 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ise; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası % 4,6 azalarak, 6 bin 268’e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı." açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, bayram öncesi 25 Mart'ta 81 ilin valiliğine trafik tedbirlerini içeren genelgeyi gönderdiklerini duyurdu.

Yerlikaya, geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetimlerin yüzde 30.6 artırıldığını söyledi.

Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

-Ramazan Bayramı tatilinde ise; Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası % 4,6 azalarak,

6 bin 268’e geriledi.

-Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız,

olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı.

-Evet, maalesef bu bayram tatilinde: her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü.

KAZALARIN YÜZDE 45'İ BU SAAT ARALIĞINDA OLDU

Bayram tatili süresince, meydana gelen trafik kazalarının % 45’i, saat 14.00 ila 20.00 arasında gerçekleşti. Can kayıplarımızın da %44,6’sı yine aynı saat diliminde yaşandı.

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