Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesinin, Bağ - Kur'lu esnafa 25 yıl yerine 20 yılda emeklilik hakkı tanıyacağını vurguladı.

'2028'DEN ÖNCE BU MÜJDEYİ VERMEK İSTİYORUZ'

Bakan Işıkhan, düzenlemeyle ilgili çalışmaların başladığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaadi olan bu düzenleme bizim için emir niteliğinde. Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. 2028 yılından önce bu müjdeyi esnafımıza vermek istiyoruz” dedi.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Ancak düzenlemenin kapsamının netleştirilmesi gerektiğini belirten Bakan, “Küçük esnaf mı, tüm Bağ-Kur’lular mı dahil olacak? Bu değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan)

2026'DA SOMUT ADIM BEKLENİYOR

Ensonhaber’e konuşan Bakan Işıkhan, prim ödeme konusunda Bağ-Kur’luların zorlandığını ve tahsilat oranlarının SSK’ya göre düşük olduğunu da dile getirerek, düzenlemenin 2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde netleşmesini hedeflediklerini söyledi.

'ARTIK HAYATA GEÇMELİ'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, prim günlerini doldurup emeklilik için yaşı bekleyen esnafın sadece sağlık primi ödemesi gerektiğini belirterek, düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

SSK İLE BAĞ-KUR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Mevcut sistemde SSK’lılar 7 bin 200 gün primle emekli olabiliyorken, Bağ-Kur’lular için bu süre 9 bin gün. Bu fark, esnafların yaklaşık 5 yıl daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor. Bu nedenle birçok Bağ-Kur’lu, emeklilik öncesi SSK’ya geçerek bu farkı kapatmaya çalışıyor.