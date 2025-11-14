CHP’li milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişiyle ilgili bakanlık yetkililerinin yargılanmamasına tepki gösterdi.

CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, Kartalkaya otel yangınının ihmaller zincirinin sonucu olduğunu belirterek, “Otel sahipleri ve bazı belediye yetkilileri cezalandırıldı, ancak işin yönetiminden sorumlu Kültür Bakanlığı’ndan hiç ceza alan yok, istifa eden yok” dedi. Ağbaba, CHP’li milletvekillerinin ölenlerin fotoğraflarını masaya koyarak “İhmalden öldü, istifa sayısı: 0” yazılı döviz açtıklarını ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bakanlığın Turizm Teşvik Kanunu gereği can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğunu, ancak Bakan Ersoy’un hiçbir sorumluluk üstlenmediğini söyledi. Özlale, Bakan Ersoy’un Kartalkaya yangınıyla ilgili hesap vermesi gerekirken gelmediğini belirtti ve “78 kişinin ölümünden sorumlu olarak yargılanacak bir bakanın bütçesini konuşuyoruz” dedi.

ERSOY'LA EL SIKIŞMADILAR

Görüşmeler sırasında CHP ve İYİ Partili milletvekilleri, Bakan Ersoy’un muhalefet sıralarını dolaşarak el sıkma girişimlerini protesto etti. CHP İzmir Milletvekili Özlale ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ersoy’a tepki göstererek el sıkmadı.

"SIKMAM BU ADAMIN ELİNİ"

İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz da bu sırada “Sıkmam ben bu adamın elini” dedi.