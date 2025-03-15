Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde bulunan Hermes heykeli ile diğer eserleri yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında gün yüzüne çıkarılan Roma İmparatorluk dönemine ait Hermes heykeli ve diğer eserlerle ilgili yürütülen titiz çalışmaları yerinde inceledik. Heykelin başı ve gövdesi bir araya getirilirken, Aphrodite ve Eros'un başları ile Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da restorasyon sürecinde önemli bir aşamaya ulaştı. Tarihimize sahip çıkıyor, bu eşsiz mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.