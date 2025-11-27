Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün Bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan tartışma üzerine, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nda mevzuattan kaldırılan yemini ederek "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihracına ilişkin, "Bir, geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirisine, 'Atatürk'ün askerleriyiz' dediği için hiçbir soru sorulmadı. İki, 'neden kılıç çektiniz' diye hiçbir soru sorulmadı. Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, 'Aileler lütfen tören alanını terk edin'. Böyle bir hakkı var mı" ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekillerinin de tepkisine neden olan açıklamalara TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Serhat Gündar ve İzzet Talip Akarsu'dan yanıt geldi.

Gündar X'te yaptığı paylaşımda, "Varsayalım yok böyle bir hakkımız. Törenden sonra sevincimizi yaşama hakkımız. Gençliğimizden verdiğimiz 5 yılın mükâfatını almanın heyecanını yaşama hakkımız. Bunun karşılığı senede yalnızca bir tane çıkan Harbiye birincisinin ihracı mıydı?" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"BİZİ SAHİPLENECEĞİNİZ YERDE İFTİRA ATIYORSUNUZ"

"Kaldı ki bizi TSK Disiplin Kanunu 6-1(c) maddesinden "TSK'nin itibarını sarsacak davranışlarda bulunmak" ihraç ettiniz. Disiplinsizlik dediniz yemedi, itibarı sarsıldı dediniz yemedi, yurtdışı iltisakları var dediniz yemedi. Bizi sahipleneceğiniz yerde bir de iftira atıyorsunuz 23 yaşında 5 teğmene. Yazıklar olsun. Bunları unutmayacağız."

İzzet Talip Akarsu ise, "Olayın üzerinden 1.5 yıl geçmesine rağmen Sn. Bakanın halen ihraç kararı hakkındaki açıklamalarını takip ediyorum" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:

"EMEKLİYE AYRILAN PAŞAMIZA SORABİLİR MİSİNİZ?"

"Anladığım kadarıyla konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ortaya atılmış ve Bakan Bey bilgi alma sürecinde bizlere “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz/Temsilcileriyiz” lafzımızla alakalı herhangi bir soru yöneltilmediğini iddia etmiş. Lütfen bunu bir de emekliye ayrılan Bilgi Alma İşlemi Heyeti Başkanı paşamıza sorabilir misiniz? O size kendisinin bana karşı neler sorduğunu ve nasıl davrandığını cesurca dile getirecektir hiç şüphem yok.

"BİZİ KENDİMİZİ TEKRARDAN SAVUNMAK ZORUNDA BIRAKMAYIN"

Konuyla alakalı şahsi olarak son açıklamam olacak. Lütfen daha hayatının başında zorla farklı mücadelelerin içine girmiş bulunan evlatlarınız yaşındaki insanları daha da zor duruma sokmayın.

Bizi kendimizi tekrardan savunmak zorunda bırakmayın."