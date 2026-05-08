Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde Ege Bölgesi milletvekilleriyle gerçekleştirilen istişare toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bölgesel toplantıların sorunların tespiti açısından önemli olduğunu söyleyen Gürlek, milletvekillerinin önerilerinin yeni düzenlemelerde yol gösterici olduğunu dile getirdi.
"MEVCUT SİSTEM KÖTÜYE KULLANILIYOR"
Toplantıda konkordato uygulamalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Gürlek, mevcut sistemin bazı şirketler tarafından kötüye kullanıldığını söyledi.
Konkordatonun aslında şirketlere iflastan önce toparlanma fırsatı sunduğunu ifade eden Bakan Gürlek, uygulamadaki bazı örneklerin sistemi işlevsiz hale getirdiğini dile getirdi.
Yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gürlek, sadece bilirkişi raporuyla alınan konkordato kararlarının süreci tıkayabildiğini söyledi.
Hazırlanan düzenlemeyle konkordato kararının bir kez uygulanabilmesinin planlandığını dile getiren Gürlek, "Şirket yeniden ayağa kalkabilecek durumdaysa faaliyetini sürdürecek, aksi durumda iflas süreci işletilecek" dedi.
"ENİ DÜZENLEME YOLDA"
Bakan Gürlek ayrıca TBMM gündemindeki e-Tebligat düzenlemesine de değindi. Yeni sistemle birlikte tebligatların 5 gün içinde yapılmış sayılacağını söyleyen Gürlek, uygulamanın yargı süreçlerini hızlandırmasının hedeflendiğini kaydetti.