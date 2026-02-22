Ramazan ayının başlamasıyla birlikte çok sayıda AKP'li siyasetçinin 'yoksul aile' ziyareti maratonu başladı.



AKP döneminde sık sık kullanılan 'yer sofralı fotoğraf' akımına bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dahil olurken, Işıkhan Yeni Evim, İlk İftarım Programları adı altında Elazığ’da bir depremzede ailenin evine gitti.

İFTARA AKP AFİŞİYLE GİTTİ



İftarına konuk olduğu aile ile çok sayıda fotoğraf çeken Işıkhan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılardan tepki gördü.

Işıkhan iftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir reklam panosu ile katıldı. Paylaşılan tüm fotoğraflarda bu reklam afişine yer verildi.