1 - TURPUN BÜYÜĞÜ DE FAKÜLTEDE URALOĞLU İLE AYNI SINIFTAN ÇIKTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 1988 yılında mezun olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümündeki arkadaşları bugünün “Altın çocukları’’ oldu.

Bakanın sınıf arkadaşı Ali Yaylı’nın Karayolları’ndan 3.5 milyarlık ihale aldığının ortaya çıkmasının ardından, bir diğer sınıf arkadaşı Mustafa Reis’in Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olduğu SNH İnşaatın işleri de Uraloğlu’nun KGM Genel Müdürlüğü ve Bakanlığı döneminde açıldı. Uraloğlu 23 Temmuz 2018’de Karayolları Genel Müdürü oldu. 4 Haziran 2023’te ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.

ETİMESGUT’DA DA VAR

SNH İnşaat, 2013 yılından bu yana kamudan 18.3 milyar liralık 30 ihale aldı. 105 milyon TL sermayeli şirketin aldığı ihalelerin 14 milyar 95 milyon TL’lik bölümü Uraloğlu’nun Bakanlık dönemine rastladı. Bakan’ın KGM Genel Müdürlüğü döneminden beri (2018) firmanın aldığı ihalelerin toplamı ise 17 milyar 43 milyon TL oldu. Firma Uraloğlu’nun Bakanlık ve Genel Müdürlük döneminde önce ise sadece 1 milyar 300 milyon liralık ihale aldı.

İHALELER AKTI

Şirket, 12 Kasım 2025’de Ceyhan-Toprakkale-İskenderun yol ihalesini 6 milyar 425 milyon liraya aldı.

Öncesinde ise ABD Başkanı Trump’ın da katılacağı NATO Başkanlar Zirvesi için yeniden inşa edilen Etimesgut Havalimanı bağlantı yolları ihalesini kazandı.

Şirket Uraloğlu’nun KHM Genel Müdürü olduğu tarihten Bakan olduğu döneme kadar 11 ayrı ihale aldı. Bakanlık döneminde ise 6 ayrı büyük ihale kazandı.

HAVALANANI O BÜYÜTECEK

Şirket son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Ceyhan-Toprakkale-İskenderun Yolu ihalesini ortağı ile birlikte 6 milyar 892 milyon 815 bin TL bedelle 12 Kasım 2025’te kazandı.

Şirketin kazandığı bir diğer ballı ihale ise 27 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandı.

Bu ihale 3 milyar 971 milyon 364 bin TL’ye harcanarak yapılacak Ankara Etimesgut’taki VIP Havalianı’nın bağlantı yolu.

Bakanlık açıklaması: ‘Okul arkadaşı manipülasyonu’

Ulaştırma Bakanlığı, gazetemizde dün yer alan “Bakanın arkadaşı ihale rekoru kırdı” haberi için bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Gazetenizin dünkü sayısında manşette yer verdiğiniz, “14 ayrı kamu ihalesi bakanın okul arkadaşına” başlıklı haberinizin soyut sonuçlarla kaleme alınmıştır. Haberde yer alan süreçlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülmüş olup yine haberde aktarılan iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır.

Firmanın, söz konusu tarihin öncesinde de çeşitli projelerde yer aldığı, süreklilik gösteren bir kamu iş tecrübesine sahip olduğu belirlenirken iddiaların dayandığı tek gerekçenin, firmanın yöneticisi ile Sayın Bakanımızın aynı üniversitenin aynı bölümünde eğitim almış olması olduğu görülmektedir. Bu durum ise hiçbir hukuki veya idari açıdan çıkar ilişkisi kanıtı oluşturmamaktadır. Zira söz konusu dönemde mezun olan yüzlerce mühendis bugün farklı kurum ve projelerde yer almaktadır.

KANUN KAPSAMINDA

Firmanın kazandığı ihalelerin tamamının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun şekilde yürütüldüğü, tüm işlerin resmi sözleşmeler çerçevesinde sürdürüldüğü açıkça görülürken şirketin aldığı projelere ilişkin tüm ihale süreçleri denetime tamamen açık şekilde gerçekleştirildi. Tekliflerin değerlendirilmesi, ihale komisyonları tarafından teknik yeterlilik ve mali yeterlilik kriterlerine göre yapılmıştır. Bu yönüyle haberlerde yer alan “kişisel ilişkilere dayalı yönlendirme” yorumlarının dayanağı bulunmamaktadır.

İhale kayıtlarında, sözleşme adları, tarihleri, ihale numaraları, hangi firmaların katıldığı ve hangi usulle yapıldığı da açık şekilde yer alıyor. Afet sonrası acil ihtiyaçlar, yapım ikmal işleri ve trafik güvenliği gereklilikleri gibi işleri de kapsayan ihalelerin mevzuata uygun biçimde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Resmi belgeler ışığında, ortaya atılan iddianın kamu kurumlarını töhmet altında bırakmaya yönelik bir siyasi söylem olduğu, iddiaların kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir karalama kampanyasının parçası olduğunu düşünülmektedir.”

Mustafa Reis: Mustafa Reis’in Başkan Vekili olduğu SNH Şirketinin Uraloğlu’nın Genel Müdürlük ve Bakanlık döneminde aldığı ihaleler şöyle:

BAKANLIK DÖNEMİ:

- 27 Ekim 2025: Etimesgut Havalimanı Bağlantı yolu: 3 milyar 971 milyon 364 bin 409 TL

- 12 Kasım 2025: Ceyhan Toprakkale İskenderun Yolu (Ortağı ile): 6 milyar 425 milyon TL

- 11 Kasım 2025: Hatay İskenderun Cebike ve İskenderun TOKİ yerleşkesi yolu: 2 milyar 258 milyon 193 bin TL

- 17 Kasım 2023: İmar yolları yapımı: 1 milyar 440 milyon 442 bin TL

Selahattin Bayramçavuş: Bakanın bir başka sınıf arkadaşı Selahattin Bayramçavuş da Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı ve BTK Başkan yardımcılığına atandı.

Kamuran Yazıcı: Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun diğer sınıf arkadaşlarından Kamuran Yazıcı da Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı oldu.

Ali Yaylı: Ali Yaylı’nın şirketinin, Uraloğlu Genel Müdür iken 9, Bakan olunca da 5 ihale aldığını, dün gazetemizde yayınlamıştık. İhalelerin toplamı 3.3 milyar TL.

‘Sınıf arkadaşlarıyla devleti çiftlik yapmış’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, KTÜ İnşaat Mühendisliği 1988 yılı mezunlarının “Başarısını’’ SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Karasu, “ Bakanın okul arkadaşları ihya oldu. Sermayeleri sınırlı firmalar milyarlık ihaleleri davet usulü almış. Yakınlarını Genel Müdür yapması yetmemiş olacak ki okul arkadaşlarına da ihaleler için ‘kamu kontenjanı’ açmış’’ dedi.

2 - “İHALE İPTAL EDİLMEZSE YÜCE DİVAN YOLU AÇILIR”

Yine Bakanlık yine adrese teslim ihale

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, TÜRASAŞ’ın lokomotif ihalesine “adrese teslim” yapıldığını belirterek savcılığı göreve çağırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. tarafından yapılacak bir ihaleye “fesat karıştırıldığı” iddia etti. Yavuzyılmaz, sosyal medyadan, söz konusu ihalenin “adrese teslim” olduğuna dair tespitlerde bulunduklarını belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve çağırdı.

Yavuzyılmaz, “Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi” için hazırlanan şartnamenin bir şirkete avantaj sağlayacak şekilde düzenlendiğini öne sürdü. Henüz ihale yapılmadan, ihaleyi kazanacağı iddia edilen Çekya merkezli SKODA’nın kullanılacak marka olarak “şimdiden ayarlandığını” savundu. İddiaya göre, proje kapsamındaki 2 milyon Euro’luk iş için şartname, kazanan firmanın ilerleyen süreçte 5 yıl boyunca 600 milyon avroya kadar ilave işleri ihalesiz üstlenebilmesine olanak tanıyor.

Yavuzyılmaz

ASELSAN DIŞLANDI

Yavuzyılmaz, halihazırda milli hızlı trenlerin cer zincirini üreten ASELSAN’ın ihaleye katılımının engellendiğini de ileri sürdü. Şartnamenin 4.3 (ç) maddesinde yer alan “en az 5 yıl ve 25 adet yeni nesil lokomotif referansı” şartı nedeniyle yerli şirketlerin yarışma dışı bırakıldığını belirtti.

İHALEYİ İPTAL EDİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na seslenen Yavuzyılmaz, ihalenin iptal edilerek “dürüst ve rekabetçi bir şartnameyle” yeniden yapılması gerektiğini söyledi. Aksi halde “Yüce Divan’a kadar yolu var” ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, “Konunun peşini bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.

Yerli üretim lokomotiflerimiz raylarda.

Türkiye’de yerli lokomotif üretimi sürüyor

Türkiye’de TÜRASAŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla E5000 serisi lokomotifler üretiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, “Bu lokomotifler, Türkiye’nin demir yolu sanayisinde ulaştığı millî ve teknolojik bağımsızlığın göstergesidir. Artık lokomotif teknolojisinde kendi sistemlerini üretebilen sayılı ülkeler arasındayız” ifadelerini kullanmıştı.