Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

2025'te, "Üçlü Danışma Kurulu'"nu ve "Kamu Personeli Danışma Kurulu"nu topladıkları bilgisini veren Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14. Çalışma Meclisi'ni de "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" başlığıyla yakında toplayacağız. 2016'dan bu yana uyguladığımız, asgari ücret desteğini, 2025 yılı için 1000 liraya çıkarmıştık. Bu kapsamda, 2025'in ilk 9 ayında, 1,5 milyon iş yerine toplamda 46,8 milyar lira destek sağladık. Ayrıca ücretlilerin asgari ücrete kadar olan gelirlerinden vergileri kaldırmıştık. 2026'da toplam, 1 trilyon 92 milyar lira vergiden bu kapsamda vazgeçmiş olacağız. Bu tutar, Bakanlığımızın 2026 bütçe teklif tutarının 2 katından daha fazla olduğuna dikkati çekmek isterim."

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz hafta, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık. İşçi ve işveren temsilcilerimizle görüşerek, sosyal diyalog sürecini aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."