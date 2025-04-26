Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı." bilgisini paylaştı.

Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla; sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attık." dedi.

Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

-Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz; kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı.

-Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı.

-Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi.