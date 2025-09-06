Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Sakarya İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdüğünü hatırlatan Bakan Işıkhan, bu verilerle birlikte ekonominin 20 çeyrektir kesintisiz büyüme gösterdiğini belirtti. İstihdam verilerine de değinen Işıkhan, 2025 yılı Temmuz ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine düştüğünü, işsizlik oranının ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 8 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

İstihdam edilenlerin sayısının 32 milyon 582 bin kişi olduğunu ifade eden Işıkhan, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranının da yüzde 15’e gerilediğini açıkladı.

İŞSİZLİK RAKAMLARI ARDINDAN 'ECDAD' SAVUNMASI

Bakan Işıkhan, “Mazimizdeki başarılarla iftihar ederken, bunu bir hamaset malzemesi olarak değil, geleceğe yürürken bizlere rehberlik edecek bir yol haritası olarak görüyoruz. Geçmişte ecdadımız hangi mücadeleleri vermişse, bugün biz de aynı mücadeleyi veriyoruz” dedi. Işıkhan'ın kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti.