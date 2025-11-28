Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü sırada, Pençe Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen ve 3.5 yıldır cenazesine ulaşılamayan Üsteğmen Melih Bozkurt ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, 28 Mayıs 2022’de şehit düşen Üsteğmen Bozkurt’un, mağara araması sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu açıklamıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise önceki gün TBMM’de Bozkurt’un mağaradaki el yapımı patlayıcı (EYP) nedeniyle şehit olduğunu söyledi.

Zap’ta 852 rakımlı tepedeki mühürlü mağarayı bir PKK’lı terörist ihbar etti. 1-5 Temmuz’da Üsteğmen Bozkurt için köpekli aramalar yapıldı. 6’ncı gün 2 askerimiz girdi. Çıkmamaları üzerine 17 kişilik tim içeri daldı.12 Mehmetçik metandan zehirlenerek şehit düştü.

TOPLU MEZARLIK ÇIKTI

Bakan Güler, “Orada 4 bin 500 tane kemik bulduk, hepsini İstanbul’a adli tıp kurumuna götürdük; hiçbiri Üsteğmen Melih Bozkurt ile uyuşmadı” derken, mağarada bu derece yoğun insan kemiğinin olması şaşkınlık yarattı. Güler, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda naaşına ulaşılamayan şehit Üsteğmen için şu bilgileri verdi:

“Üsteğmenimiz Zap bölgesinde mağarada EYP patlamasında şehit oldu. 4 gün sonraki aramada cep telefonu ve yeleği bulundu. Şehit olduğundan eminiz. Üsteğmenimizin ailesi ’Evladımızı bulun’ diyerek şehitliği kabul etmedi.”

12 ASKER ŞEHİT OLDU

Melih Üsteğmen’in şehit olduğu 852 rakımlı tepede teslim olan bir teröristin verdiği ifade üzerine daha önce kapatılmış bir mağarada 1-5 Temmuz 2025 tarihinde 5 kez üst üste keşif köpeği ile arama yapıldığını belirten Güler, “Mağaraya giren askerlerden 12’si metan gazından zehirlenip şehit oldu” dedi. Üsteğmen Bozkurt’un naaşına hâlâ ulaşılmış değil.

Turizmciydi Üsteğmen oldu

Üsteğmen Bozkurt, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra TSK’ya katılmıştı. Bozkurt, 2022’de bir mağaradaki arama sırasında şehit oldu.