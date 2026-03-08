Aylardır beklenen Kabine değişikliği 11 Şubat'ta yapılmış, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirilmişti.
İçişleri eski bakanı Ali Yerlikaya'dan görevi devralmasının ardından çok sayıda ile ziyarette bulunan Çiftçi, memleketi Konya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Selçuklu Merkez Camisi'nde teravih namazı kıldı.
BAKAN KURAN OKUDU, İMAM KAYDA ALDI
Bakanlığa getirilmesinin ardından kamuoyunda hafız kişiliği ile haberleştirilen Çiftçi, teravih namazının ardından Kuran-ı Kerim okudu. Çiftçi'nin Kuran okuduğu anlar, cami imamının cep telefonuyla kayda alındı.