Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nde konuşma yaptı.

'KASIMPAŞA'DA BÜFEDEKİ ABİMİ HİÇ UNUTMAM!'

Hayatına dokunan kişileri hiçbir zaman unutmadığını belirten Bak, "Bizim Kasımpaşa'da büfedeki abimi hiç unutmam. Üniversite sınavına çalıştığım dönemde sınav dosyaları vardı. Biz onları alamazdık. İadesini alabilirdik. O kişi, iadeleri bize verdi. Biz, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandık. Ben her seferinde ona 'Ben, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandıysam, senin verdiğin o dosyalar sayesinde kazandım.' derim. Mühendis olduğumda ona gittim ve teşekkür ettim. Milletvekili olduğumda ona gittim ve teşekkür ettim. İş adamı olduğumda da ona gittim ve teşekkür ettim. Merdivenleri çıkarken kimlerle karşılaştıysanız, merdivenden inerken de aynı kişilerle karşılaşacaksınız." ifadelerini kullandı.

RONALDO'YU ÖRNEK GÖSTERDİ

Bakan Bak, insanların hayatındaki en değerli kişilerin anneler ve babalar olduğunu kaydederek, "Anne ve babanıza 'of' bile demeyin. Sizi yetiştiren ve büyüten annenize ve babanıza her zaman saygı duyun. Cristiano Ronaldo'ya 'Annen niye her zaman yanında?' diye soruyorlar. Kız arkadaşı da 'Hep annen buraya gelecek mi?' diye soruyor. O da hep 'Ben futbol oynamaya giderken, annem benim için restoranlarda çalışıyordu. Tabii ki o benim baş tacım.' diyordu. O yüzden anne ve babanızı baş tacı olarak bulundurun." diye konuştu.