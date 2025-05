Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü deprem bölgesindeki işçileri konu eden tanıtım filmini paylaşarak kutladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞÇİLERİN 1 MAYIS'I KUTLANDI

Bakan Kurum, “Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” mesajını verdi.

HATAYLI TOKİ İŞÇİLERİ MAAŞINI ALAMIYOR

ANKA'da yer alan habere göre; Antakya'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıklarını öne sürerek eylem yaptı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde devam eden inşaatlarda çalışan işçiler, taşeron firma yetkililerinin kendilerini “Bugün yarın ödenecek” diyerek oyaladığını ve hak ettikleri ücretlerin ödenmediğini kaydetti.

"PARAMIZI ÖDEMEDİLER"

Şubat 2025’te 6 kişiyle başlayan ekip, işçi sayısının artmasıyla 50 kişiye ulaştı.

Şubat ayından beri şantiyede çalıştığını belirten bir işçi, “İlk geldiğimiz günlerde azınlıktık, bize ‘işçi getirin’ dediler. Biz de işçi getirdik. Şu an personel 50 kişiyi aşmış durumda. İşler ilerliyor, bitiş aşamasına geldi. Hiçbir şekilde paramızı alamıyoruz. Asgari ücretlerimiz dahi yatırılmadı. Şu an 50 kişiyiz alacağımız meblağ yaklaşık 5- 6 milyon vardır. Biz üç aydır burada çalışıyoruz, çoluk çocuğumuz emeği, rızkı var burada. Hiçbir yetkili gelip de çözüm sunmuyor. Biz şu an Antakya TOKİ’lerde çalışıyoruz, mağduriyetimiz giderilmiyor. Biz de İyi-Sen’e başvuru yaptık. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hakkımızı alamadan bu şantiyeden gitmiyoruz” şeklinde konuştu.

“OKULUMU BIRAKIP ŞANTİYEYE GELDİM, PARAMI ALAMIYORUM"

Okulunu bırakıp şantiyeye işçi olarak gelen bir genç işçi ise “Ben iki aydır bir öğrenci olarak çalışıyorum. İki aydır maaşım yatmıyor, mağdurum. Bu genç yaşımda para kazanmak için buradayım ama maaşım yatmıyor. Ben buna bir çözüm bulunsun istiyorum” diye konuştu.

TOKİ'DEN DESTEK TALEBİ

İşçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOKİ yetkililerinden sorunun çözümü için acil destek talep ediyor.