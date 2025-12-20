Gençlik ve Spor Bakanı Osman Nuri Bak, Leyla Zana tartışmalarıyla ilgili Meclis'te açıklama yaptı.

Somaspor - Bursaspor maçında Bursa tribünlerinden HDP Diyarbakır eski Milletvekili Leyla Zana'ya küfür edilmesine tepki gösteren Bakan Bak, "kabul edemeyiz" diye konuştu.

Bakan Bak'ın açıklamaları şöyle:

"Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz tribünlerde yaşanan bu olayı hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de bizler soruşturmayı yürütüyoruz. 6222 sayılı yasaya göre tribünlerde o eylemi yapanlar için maçtan men cezasından tutun da diğer hususlara kadar bir süreç olacak. Hiçbir şekilde sporun centilmence yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşıyız.Bunun için zaten 6222 sayılı yasa çıkartılmıştır. Kim olursa olsun bu tip olaylar tasvip edilemez. Sporun etik ruhuna, fair play ruhuna yakışmayan süreçtir. Kabul edemeyiz."