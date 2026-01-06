Esnaf Murat Kırçı, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. İfade verdiğini açıklayan Murat Kırçı, şu ifadeleri kullandı;

"SORUŞTURMA ŞU AN DEVAM EDİYOR"

“Bugün itibariyle geçen günkü çekmiş olduğumuz, esnaf videosu ile ilgili hakkımızda savcılık tarafından soruşturma başlatılmış. Bu sebeple ifadeye çağrıldık. İfademizi verdik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, madde 217/a fıkrasına istinaden tarafımıza soruşturma açılmış, soruşturma şu anda devam ediyor. Sonuçlarını bekleyeceğiz, göreceğiz, hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Başka da söyleyecek bir kelimem yok şu an için ama sonuçlandıktan sonra inşallah kararı tarafınıza bildiririm. Şu anda soruşturma açılmıştır. Bu sebeple soruşturma tamamlanana kadar için herhangi bir şey söylemeyeceğim.”

"ÖNCE DÖNÜN DE EKONOMİYİ NASIL YÖNETTİĞİNİZE BAKIN"

Kırçı, sosyal medya hesabından paylaştığı ve soruşturmaya konu edilen videosunda şunları söylemişti:

"Çorum’un en merkezi noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece, hiç bıçak değmemiş. Ama Sayın Mehmet Şimşek, cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye. Ya siftah var mı ben fiş keseceğim? 'Fiş kesmedi' diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12.00 Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek? Daha siftah edemedi?"