Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lider Haber TV canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Memişoğlu, 10 Yıllık Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi hazırladıklarını ve bu planı 10 senelik bir politika haline getireceklerini söyledi.

Anne ve çocuk sağlığının önemine işaret eden Memişoğlu, sezaryenin bir doğum şekli değil, gerektiğinde yapılması gereken bir ameliyat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz doğal olan normal doğum diyoruz. Tıbbi olarak gerekli olduğu, bebek ve anneyle ilgili risk olduğu zaman, hekiminin endikasyonuyla sezaryen olsunlar. Bu tıbbi bir doğal süreç değildir, insanların isteğine bağlı sezaryeni azaltmaya çalışıyoruz. Tıbbi olarak gerekli olan sezaryeni tabii ki yapacaklar ama bizim isteğimiz ebe eşliğinde doğal olan normal doğumun yapılması."

KAÇ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK?

Bu yılın ilk atamasında yerleşen sağlık çalışanlarının göreve başlama tarihiyle ilgili soruyu Memişoğlu, "37 bin sağlık çalışanını alacağımızı ve bunu iki seferde yapacağımızı ifade ettik. Birini haziran temmuzda yaptık, yaklaşık yarısını ikinci aşamada yapacağımızı ifade ettik. Onlarla ilgili de hem kuralar hem KPSS sonuçlarına göre bir yerleştirme oldu. Güvenlik soruşturması işlemleri sürüyor. En kısa zamanda başlatmaya çalışacağız. En geç 2026'nın başında başlarlar. Yeni KPSS sonrasında yeni bir alım olur diye düşünüyoruz. Hedefimiz 2026 KPSS'den sonra yeni bir alım süreci başlatmak" diye yanıtladı.