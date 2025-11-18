Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere yönelik tren bilet indirim kampanyasını duyurdu. Bakanlığa bağlı veya onaylı resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler, okul müdürleri, müdür yardımcıları ile üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları, 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde yüzde 50 indirimden yararlanabilecek. Yurt dışında görev yapan Türk uyruklu öğretmenler de kampanya kapsamına dahil edildi.

İndirimli biletleri temin etmek isteyen öğretmenlerin, kontroller sırasında “öğretmen kimliği” veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden alınmış belgeyi ibraz etmeleri yeterli olacak. Biletler, TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden satın alınabilecek.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Bakan Uraloğlu, “Öğretmenlerimize yıl boyunca yüzde 15 indirim sağlıyoruz. Bu özel haftada ise biletleri yarı fiyatına alma imkânı sunuyoruz. 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü haftasında uygulanan yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı” ifadelerini kullandı.