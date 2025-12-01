Milyonların gözü yıl sonunda belirlenecek yeni maaşlara çevrilmişken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Londra’da katıldığı Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) etkinliğinde konuşan Şimşek, yıl sonu enflasyonuna ilişkin net bir tahmin paylaştı. Bu açıklama, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammının adeta ön gösterimi niteliğinde.

ZAM HESAPLARI NASIL İŞLİYOR?

Mevcut sisteme göre iki farklı hesaplama yöntemi uygulanıyor:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz–aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

-Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen %11’lik zamma, gerçekleşen enflasyonun bu oranı aşan kısmı kadar fark eklenerek zamlanıyor.

Temmuz–Ekim döneminde gerçekleşen enflasyon verileri bile şimdiden önemli bir tablo ortaya koydu:

-SSK–Bağ-Kur için garantilenen zam: %10,25

-Memurlar için garantilenen zam: %16,55

Kasım ve aralık verileri ise nihai oranları belirleyecek.

ZAM BEKLENTİLERİNİ ŞEKİLLENDİREN AÇIKLAMA

Şimşek, Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Enflasyon yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek yıl yüzde 20’nin altını hedefliyoruz, sonraki yıl tek haneye düşecek.”

Bu mesaj, Ocak zammına dair hesaplamalarda önemli bir referans noktası oluşturdu.

MUHTEMEL ZAM ORANLARI NE OLACAK?

-Hesaplamalara Göre Beklenen Artış

Şimşek’in %31 yıl sonu enflasyon tahminine göre Ocak 2026 zam oranları şöyle şekilleniyor:

-SSK–Bağ-Kur emeklisi zammı: %12,28

-Memur ve memur emeklisi zammı: %18,7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇA ÇIKACAK?

Yüzde 12,28’lik artış senaryosu gerçekleşirse en düşük emekli aylığı:

16.881 TL’den → 18.953 TL’ye çıkacak.

Bu artış, en düşük emekli maaşı alan milyonlar için önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

GÖZLER ARTIK KASIM VE ARALIK VERİLERİNDE

Şimşek’in açıkladığı yıl sonu tahmini, zam hesaplamalarında güçlü bir gösterge olsa da nihai rakamlar kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

Milyonlarca memur ve emekli, yeni yılda alacağı maaşı kesin olarak öğrenmek için geri sayımda.