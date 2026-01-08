Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Londra'da yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

BofA'nın Londra'da düzenlediği "Türkiye 2026 Conference" başlıklı konferans 12-13 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

Konferansın ilk gününde Bakan Şimşek açılış konuşmasını gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Karahan ise 13 Ocak'ta öğleden sonra yapılacak oturumda yatırımcılara seslenecek.

Londra'daki Bank of America Financial Centre binasında yapılacak olan konferansa Türk şirketleri de katılacak. Bloomberg HT tarafından görülen programa göre, toplantıda şu Türk şirketlerinin yetkilileri yer alacak: Akbank, Aksa Enerji Üretim, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Aselsan, BİM, Coca-Cola İçecek, Erdemir, Ford Otomotiv, Sabancı Holding, Koç Holding, Mavi Giyim, Medical Park, Migros, Pegasus, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Turkcell, İş Bankası, Türkiye Sigorta, Şişecam, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası.