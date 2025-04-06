Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in küçük esnaf ve vatandaşa vergi yağmuru sürüyor.
"HAYATİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR"
Son olarak “Enflasyon farkı stok vergisi” adı altında bir vergi planlandığını belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, “Ayakta kalma mücadelesi veren küçük esnafın, mevcut ufak stoklarından tekrar vergi alınması, ürün üzerinden üçüncü bir vergi anlamına gelmektedir. Bu durum, zaten zorlu ekonomik koşullar altında faaliyet gösteren bizler için hayati bir tehdit oluşturmaktadır” dedi.