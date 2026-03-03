Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarının yükselmesinin enflasyona etkilerinin azaltılması için çalışma başlattıklarını duyurdu. Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti. Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz."

