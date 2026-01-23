Emekli aylıklarına yapılan zam, vatandaşın yüzünü güldürmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19 zam alırken, en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak belirlendi. Emekliler, zam miktarını öğrenir öğrenmez geçim derdini düşünmeye başladı.

MHP’den düzenleme çağrıları gelirken, Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Şimşek’in üzerinde çalıştığı projeyi duyurdu. Tayyar, sistemi “Bir nevi sosyal maaş” olarak tanımladı.

HEDEF: 2027’NİN BAŞI

Tayyar, ekonomi ekibinin bütçeden taviz vermeden vatandaşları rahatlatacak bir sosyal yardım mekanizması kurmayı planladığını açıkladı. Ücretli ve maaşlı vatandaşların kalıcı refaha erişmesini hedefleyen ekonomi ekibi, sistemin 2027 başında tamamen hayata geçirilmesini planlıyor.

Bu süreçte devreye alınacak olan mekanizmanın adı ise “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi” olarak belirlendi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ekonomi yönetimi, sistemin hanelerin gelir ve servet durumuna dayandırılarak uygulanacağını açıkladı. Tayyar, süreci şu maddelerle özetledi:

Geçim İndeksi Belirlenecek: Devlet, bir ailenin asgari yaşam standartlarını sürdürebilmesi için gerekli tutarı belirleyecek.

Gelir Testi: Hanenin toplam gelir ve servet durumu çıkarılacak.

Fark Ödenecek: Eğer hane geliri belirlenen geçim indeksinin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından “Sosyal Maaş” olarak ödenecek.

10 BİN TL FARK ÖDENECEK

Tayyar, uygulamanın somut örneğini şöyle açıkladı:

“Misal; hane geliri 20 bin TL, belirlenen geçim indeksi 30 bin TL olursa, aradaki 10 bin TL’lik fark vatandaşa ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek.”

PİLOT UYGULAMA YAKINDA BAŞLIYOR

Milyonlarca vatandaşın “Ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt veren Tayyar, sistemin Haziran veya Temmuz aylarında, seçilecek 2-3 ilde pilot bölge uygulamasıyla test edileceğini duyurdu. Geliri zamanla artan haneler sistemden otomatik olarak çıkarılacak.

Kamu Çalışanlarına Yıl Sonunda Reform Geliyor

Tayyar, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen kapsamlı bir reform paketinin de hazırlık aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru Meclis gündemine geleceğini belirtti.