Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşından küçük çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa teklifinin, ocak ayının sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ilgili komisyona sevk edileceğini söyledi.

Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, hazırlanmakta olan düzenleme ile sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Göktaş, bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama ve hesap açtırmama yükümlülüğü getirilmesinin, ayrıca çocukların zararlı içeriklere maruz kalmaması için etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasının önerildiğini ifade etti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz, 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz."