Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılmasıyla ilgili hazırlanan yeni yasa taslağını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, bu tür olayların önüne geçebilmek adına cezaların artırılacağını duyurdu.

CEZA SINIRI YÜKSELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, yerleşim yerlerinde silahla ateş açma suçunun cezası önemli ölçüde artırılıyor. Mevcut yasada 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, yeni taslakta bu sınır 1 yıldan 5 yıla kadar çıkarılıyor.

Ayrıca ses ve gaz fişeği atabilen kuru sıkı silahlar da suç kapsamına alınıyor. Bu tür silahlarla yapılan ateş etme fiili için ise ayrıca 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Bakan Tunç, bu fiilin toplu etkinlikler sırasında gerçekleştirilmesi durumunda, cezaların yarı oranında artırılacağını da vurguladı.

TRABZON VE İSTANBUL HATIRLATMASI

Açıklamasında son günlerde yaşanan iki olaya da değinen Tunç, Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir düğün konvoyu sırasında havaya açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin yaralandığını, olayla ilgili iki şüphelinin tutuklandığını belirtti.

İstanbul Eyüpsultan’da ise trafikte bir kadın sürücünün aracına saldıran şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildiğini aktardı.

Bakan Tunç, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü olaya karşı gerekli tedbirleri almaya kararlıyız. Bu tür fiillerin önüne geçebilmek için hem yasal düzenlemeler yapıyoruz hem de soruşturmaları titizlikle sürdürüyoruz.”